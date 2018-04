METEO IN MOLISE – Tempo variabile, a tratti instabile

Dopo una Pasqua e Pasquetta all’insegna del bel tempo su gran parte d’Italia con temperature tipicamente primaverili, il proseguo della settimana sulla nostra regione si prospetta al quanto variabile e solo a tratti instabile. Il promontorio anticiclonico di questi ultimi giorni perderà progressivamente forza nel corso della settimana a causa dell’approfondirsi di un’area di bassa pressione sul Regno Unito, che influenzerà il tempo su gran parte dell’Italia. La nostra regione sarà solo parzialmente interessata da questa fase in cui vedrà un aumento della nuvolosità con addensamenti più consistenti tra le giornate di mercoledì (4 aprile) e giovedì (5 aprile) accompagnati, localmente, da isolati piovaschi. Le temperature si manterranno gradevoli e superiori alla media stagionale ancora per qualche giorno, per poi subire una flessione nella giornata di venerdì (6 aprile). Info e dettagli su www.meteoinmolise.com

Previsioni Meteo in Molise, il dettaglio

Mercoledì: l’arrivo di aria più umida dai quadranti sud/occidentali favorirà un aumento delle nubi con addensamenti più consistenti accompagnati, localmente, da isolati piovaschi nella parte più settentrionale della regione. Ventilazione moderata da sud. Temperatura in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi, con punte di 20-21°C.

Giovedì: al mattino cielo irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite un pò su tutto il territorio regionale. Al pomeriggio si accende l’instabilità in particolar modo sui settori centro/orientali della regione, associati a locali rovesci di pioggia e a qualche breve temporale. Locali aperture dalla sera su isernino e venafrano, mentre insiste dell’instabilità sul Molise centro/orientale e sul Matese. Ventilazione moderata nord/occidentale. Temperatura stazionaria.

Venerdì: al mattino il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con nubi sparse alternate a schiarite sulla costa e sulle zone prospicienti ad essa. Sereno su isernino. Col passare delle ore rapido diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Venti moderati settentrionali. Temperatura in calo.

