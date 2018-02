METEO IN MOLISE – Tempo variabile e mediamente invernale

Meteo weekend – tutti i dettagli per la regione: I primi giorni della settimana in corso hanno visto l’inserimento di una perturbazione da ovest sui bacini italiani. Tale vortice depressionario ha causato un netto peggioramento delle condizioni meteo con abbondanti precipitazioni sulla regione e nevicate che si sono spinte fino a quote di bassa montagna. Nella giornata di mercoledì 7 febbraio le precipitazioni sono state abbondanti causando in talune zone criticità idrologiche . La neve si è spinta fino a una quota di bassa montagna e localmente anche più in basso. Terminati gli effetti di questo primo vortice, dal nord atlantico si prepara un secondo affondo freddo che provocherà nuovi effetti perturbati in sede mediterranea. La perturbazione si localizzerà sui mari meridionali e sarà responsabile di un peggioramento all’estremo Sud tra oggi e domani. Variabilità al Centronord con nubi irregolari alternate a parentesi soleggiate e pochissimi fenomeni, al più molto deboli e probabili su Prealpi, pedemontane del Nord, medio versante adriatico, Sardegna. Nemmeno sul Molise si prevedono fenomeni di rilievo nel corso di questo weekend di Carnevale.

PER INFO E DETTAGLI www.meteoinmolise.com

Previsioni meteo weekend, il dettaglio

Venerdì: Giornata variabile: nubi si alterneranno ad ampi spazi di sereno. Il rischio di pioggia sarà bassissimo. Venti deboli. Le temperature si manterranno su valori abbastanza frizzanti ma rientranti nella media del mese in corso. In montagna (Campitello Matese) non si salirà sopra 1-2 gradi. Tratti di strada gelati nelle prime ora del mattino che potranno resistere fìno alle ore centrali nelle zone in ombra.

Sabato: Altra giornata molto simile alla precedente. Poche saranno le nubi in un contesto mediamente invernale. Venti che si intensificheranno da nordovest in serata. Temperature stazionarie e comprese tra gli 0-2 gradi delle località di montagna e i 6-7 gradi del Capoluogo. Probabili gelate nelle ore notturne nelle aree interne.

Domenica: Il giorno festivo vedrà un piccola probabilità di precipitazioni in mattinata sulla costa e Basso Molise. Sul resto della regione poche nubi sparse durante tutta la giornata. Temperature in ulteriore lieve diminuzione. Venti deboli.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp