METEO IN MOLISE – Tempo buono oggi e domani, piogge domenica

Dopo l’instabilità della parte centrale della settimana dalla giornata odierna la profonda circolazione depressionaria presente sull’Europa centro-occidentale tenderà gradualmente ad attenuarsi, con conseguente aumento dei valori barici anche sulla nostra penisola. Ciò nonostante il tempo non migliorerà completamente poiché dalla circolazione principale si staccherà una goccia fredda in quota sul Mediterraneo occidentale che, nella giornata di domenica farà nuovamente peggiorare il tempo. Dunque, se da un lato la giornata di venerdì e quella di sabato trascorreranno in prevalenza asciutte con temperature miti, la domenica sarà a rischio piovaschi sulle regioni centrali e meridionali. Atteso un graduale peggioramento anche in Molise. Info e dettagli su www.meteoinmolise.com

Molise, il tempo nel weekend

Venerdì: poche nubi sparse al mattino, più probabili sui settori centro-occidentali della regione. Nel pomeriggio ancora tempo buono con poche nubi. Clima primaverile con valori compresi tra 15 e 20 gradi. Venti deboli all’interno, localmente moderati lungo la costa nel pomeriggio.

Sabato: giornata diffusamente stabile. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso a causa di nubi alte e sottili. Clima molto mite con temperature che supereranno anche i 18-19 gradi specie nelle aree collinari del Molise centrale. Venti deboli.

Domenica: tempo stabile e soleggiato al mattino con velature del cielo. Temperature ancora elevate e comprese ovunque tra i 16 e i 22 gradi. Dal pomeriggio è previsto un peggioramento con piogge che si affacceranno sui versanti occidentali fino ad interessare gran parte della regione entro la sera per il sopraggiungere della depressione mediterranea.

