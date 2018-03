METEO IN MOLISE – Settimana Santa: variabilità e clima primaverile

La blanda circolazione depressionaria responsabile del maltempo degli ultimi giorni si è allontanata definitivamente verso i Balcani, lasciando spazio ad un generale miglioramento del tempo sulla nostra regione. Un campo di alta pressione si rafforza sulle regioni del basso versante Adriatico garantendo condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche addensamento in più sulla dorsale appenninica, salvo qualche addensamento in più sulla dorsale appenninica. Al Nord e sui versanti tirrenici, invece, l’approfondirsi di una circolazione di bassa pressione sull’Europa Occidentale, determinerà una maggiore instabilità ove non si esclude la possibilità di piogge e rovesci sparsi. Nel contempo le temperature subiranno un graduale rialzo portandosi ben al di sopra della media stagionale, ma non durerà molto in quanto il possibile arrivo di aria più fredda in corrispondenza del weekend della Santa Pasqua farà nuovamente scendere la colonnina di mercurio. Info e dettagli su www.meteoinmolise.com

Previsioni Meteo settimana Santa, il dettaglio previsionale:

Mercoledì: al mattino poco o parzialmente nuvoloso sul Molise centro-occidentale e sulla dorsale appenninica. Sereno o poco nuvoloso sui rilievi orientali e lungo la costa. Ventilazione debole a tratti moderata dai quadranti sud/occidentali. Temperatura in aumento.

Giovedì: giornata complessivamente gradevole. Sia al mattino che nel pomeriggio, avremo condizioni meteo diffusamente stabili con cielo sereno o poco nuvoloso. Transito di velature dalla sera. Venti moderati dai quadranti sud/occidentali. Temperatura in ulteriore generale aumento.

Venerdì: prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con il transito di qualche innocua nube medio alta stratificata. Dalla notte nubi in progressivo aumento sul Molise occidentale e sul Matese. Venti moderati meridionali. Temperatura stazionaria.

