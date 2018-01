METEO IN MOLISE – Nuova settimana con variabilità diffusa

Sarà un inizio di settimana caratterizzato da variabilità diffusa con alternanza di spazi soleggiati, specie sul settore orientale della regione, ed addensamenti localmente anche compatti associati a fenomenologia, in qualche caso anche nevosa oltre i 1300/1400 metri. Il ritorno di deboli correnti atlantiche, in seno ad una depressione che si scaverà sull’Europa centro-settentrionale, sarà la causa di un parziale peggioramento del tempo su mainarde, Volturno, Matese occidentale, isernino e venafrano e localmente sul Molise centrale in particolare tra la giornata di martedì e quella di mercoledì. In tale contesto, inoltre, è atteso un generale rinforzo della ventilazione fino a moderato o sostenuto, prevalentemente di libeccio e quindi di direzione sud-occidentale. In collaborazione con meteoinmolise.com

Meteo Molise, dettaglio previsionale per le prossime 48/72h

Lunedì: al primo mattino, copertura nuvolosa piuttosto estesa con precipitazioni sparse anche nevose oltre i 1300 metri. Rapido miglioramento. Nel pomeriggio, cessazione della fenomenologia ovunque e cielo che si presenterà generalmente nuvoloso. Ventilazione debole. Temperatura senza variazioni di rilievo.

Martedì: al mattino, nuvoloso o molto nuvoloso con deboli piovaschi su ovest della regione. Nuvoloso ma asciutto sul Molise centrale. Poco nuvoloso lungo le aree costiere. Nel pomeriggio, instabilità sul Molise centrale ed occidentale con piovaschi a tratti più probabili sulle aree esposte verso ovest, parzialmente nuvoloso ad est. Quota neve in rialzo verso i 1500/1600 metri. Ventilazione da debole a sostenuta da sud-ovest. Temperatura in lieve rialzo.

Mercoledì: poche variazioni di rilievo rispetto alla giornata precedente. Tempo a tratti instabile e piovoso in provincia di Isernia, in special modo nelle aree del Volturno, mainarde, venafrano e Matese. Più asciutto in provincia di Campobasso, dove, per altro, sulla costa e sui rilievi prossimi ad essa le schiarite si faranno spazio. Neve al mattino, oltre i 1600 metri. Ventilazione sostenuta sud-occidentale. Temperatura in diminuzione dal pomeriggio.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp