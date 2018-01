METEO IN MOLISE – Nel weekend peggioramento a carattere freddo con neve sopra i 1100 metri

L’inizio della settimana è stato governato dalle tiepide correnti sciroccali come risposta ad un incursione fredda nordatlantica sul Nordafrica (testimoniata dai rilievi del deserto marocchino imbiancati). Queste correnti sciroccali sono state caratterizzate anche da un notevole quantitativo di pulviscolo desertico sollevato e condotto sin sui cieli dell’Italia peninsulare i quali hanno assunto una lieve sfumatura marrone-oro. Dopo una breve finestra di sereno, le temperature si sono riportate sui valori medi del periodo.

Nelle prossime ore si scaverà una moderata depressione sul Tirreno meridionale in spostamento verso est. Si tratta della tipica configurazione che fa concentrare le precipitazioni sui versanti adriatici e sui settori centromeridionali della penisola. Questo vuol dire che il Molise vivrà un venerdì piuttosto perturbato con piogge moderate su tutta la regione e le neve che imbiancherà i rilievi a partire dai 1100 metri. Progressivo miglioramento tra sabato e domenica. Come in molti si saranno accorti, in questa prima parte la stagione invernale non ha mostrato il suo lato più freddo e nevoso. Possiamo ritrovare le ragioni di questo in due motivi principali: 1) debole penetrazione meridiana delle saccature artiche verso i bacini meridionali peninsulari, 2) In Europa mancata configurazione capace di far accumulare freddo continentale nei settori russo-scandinavi e mancata spinta dell’alta pressione in Atlantico, elementi necessari per ottenere eventi tipicamente invernali sulla penisola con neve e freddo fino al piano. Ora, dall’analisi dei modelli odierni, qualche segnale per una finale del mese con un tempo più freddo e tipicamente invernale, comincia a vedersi; seguiamo gli aggiornamenti. Per info e dettagli www.meteoinmolise.com.

DETTAGLIO PREVISIONALE

Venerdì: Giornata perturbata su tutta la regione. I fenomeni risulteranno moderati, nevosi sui rilievi oltre i 1000-1100 metri. Temperature in ulteriore diminuzione, comprese tra i 5 gradi di massima del capoluogo e i 10 gradi della costa. Venti moderati da nordest.

Sabato: Giornata migliore della precedente con gli ultimi fenomeni che si potranno verificare al primo mattino. Temperature in ulteriore lieve diminuzione. Venti deboli da nord-nordest.

Domenica: Il giorno festivo trascorrerà con un tempo variabile, ampi spazi di sereno e assenza di precipitazioni ma con aria abbastanza rigida. Sul capoluogo non si supereranno i 4 gradi e sulla costa i 10. Venti deboli da nordest.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp