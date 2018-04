METEO IN MOLISE – La pioggia sostituisce la sabbia

È trascorsa una settimana caratterizzata da perturbazioni atlantiche che hanno favorito la risalita di correnti sciroccali apportatrici di notevoli quantità di sabbia desertica. I cieli si sono mostrati spesso plumbei con un sole non molto presente e con precipitazioni sporadiche. Tuttavia, in occasione di fenomenologia il pulviscolo desertico presente negli alti strati si è riversato verso il basso lasciando una colorazione tipica di quella sabbiosa. Gradualmente, però, le cose stanno cambiando: in settimana si avrà un ingresso più deciso di una saccatura da ovest con precipitazioni più insistenti. Successivamente il rafforzamento di un campo anticiclonico sull’ Europa centrale, favorirà un miglioramento del tempo e correnti da est (che ripuliranno anche i cieli finora grigi e sabbiosi). Info e dettagli su www.meteoinmolise.com

Meteo, pioggia probabile fino a mercoledì

Lunedì: al mattino alternanza di schiarite soleggiate e addensamenti. Dal pomeriggio peggioramento sui settori centrali e occidentali della regione con associate precipitazioni e temporali per sviluppo di nubi convettive. Temperature in lieve diminuzione e comprese tra 10 gradi e 17 gradi. Venti deboli. Miglioramento in nottata.

Martedì: al mattino variabilità estesa con schiarite e annuvolamenti ma dal pomeriggio nuove precipitazioni si affacceranno da est andando a interessare tutta la regione. Temperatura che perderanno ancora qualche grado con valori minimi nelle aree interne compresi tra 8 e 10 gradi.

Mercoledì: mattinata che partirà perturbata un po’ su tutto il territorio con piogge deboli. Miglioramento nel corso della giornata. Temperature stazionarie. Venti moderati da nordovest sul basso Molise.

Giovedì: sarà la giornata migliore. Il tempo tenderà al bello e il cielo risulterà limpido per correnti orientali. Temperature in ripresa con valori molti miti e piacevoli.

