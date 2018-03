METEO IN MOLISE – Fine del freddo entro mercoledì

Sulle regioni meridionali e sulla nostra regione, insiste una blanda circolazione depressionaria che apporta, dopo un temporaneo miglioramento, un nuovo graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche. Già nella giornata di ieri (domenica) precipitazioni sparse hanno interessato sia la provincia di Campobasso che quella di Isernia con nevicate che, in particolare nelle ore pomeridiane, si sono registrate oltre i 1.000/1.100 metri. Oggi il tempo non presenterà variazioni significative mentre dalla giornata di domani (martedì) le schiarite si faranno strada. Segnaliamo, infine, la concreta possibilità di valori termici di 7-10 gradi sopra la media del periodo nella fase successiva a quella della Santa Pasqua. Info e dettagli su www.meteoinmolise.com

Molise, le previsioni meteo:

Lunedì: al mattino, nuvoloso sulla provincia di Isernia ma con generale assenza di fenomeni. Nubi più compatte in provincia di Campobasso associate a deboli piovaschi. Nel pomeriggio, cessano le precipitazioni su tutta la regione con copertura del cielo meno compatta e prime schiarite soleggiate sia sulla fascia costiera che sul venafrano. Ventilazione debole o moderata dai quadranti nord-occidentali. Temperatura in lieve aumento.

Martedì: giornata complessivamente gradevole. Sia al mattino che nel pomeriggio, avremo condizioni meteo diffusamente stabili con cielo sereno o poco nuvoloso. Ventilazione in ulteriore attenuazione e generalmente debole di direzione variabile. Temperatura in aumento su valori in linea con il periodo e fino a 12-14 gradi nel venafrano. Possibili gelate nelle aree interne nelle primissime ore del mattino specie nel Matese e venafrano.

Mercoledì: al mattino poco o parzialmente nuvoloso sul Molise centrale ed occidentale. Sereno o poco nuvoloso sui rilievi orientali e lungo la costa. Nel pomeriggio ed in serata instabilità localizzata all’interno associata a deboli piovaschi, asciutto sulla costa. Migliora in nottata ovunque. Ventilazione da debole a moderata nelle zone interessate da fenomenologia. Temperatura stazionaria.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp