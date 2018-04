METEO IN MOLISE – Bel tempo e clima primaverile, previsti locali rovesci per domani

La parte centrale della settimana riserverà un flusso atlantico ben pronunciato. Il tutto causato da un vortice depressionario che andrà ad approfondirsi tra le Baleari e la Spagna. La perturbazione attualmente presente su Spagna e Francia, tenderà a traslare verso est nella giornata odierna (mercoledì)interessando l’Italia centro-settentrionale con piogge e rovesci anche di forte intensità.Anche sulla nostra regione non mancheranno le precipitazioni, in particolar modo nella giornata di giovedì.I cieli si presenteranno spesso velati e gli addensamenti più consistenti si svilupperanno sui versanti esposti ad ovest. Le temperature saranno nel complesso miti, per via della persistenza di correnti meridionali. Info e dettagli su www.meteoinmolise.com

Meteo in Molise – il dettaglio previsionale

Mercoledì: sul territorio regionale avremo prevalenza di cielo poco o parzialmente nuvoloso con ampie e diffuse schiarite soleggiate. Aumento della nuvolosità dalla sera. Ventilazione debole. Temperatura stazionaria.

Giovedì: l’afflusso di correnti sud/occidentali determinerà una marcata instabilità con nubi e fenomeni in sviluppo diurno inizialmente nelle zone interne, per poi interessare anche la costa. Ventilazione debole dai quadranti meridionali. Temperatura stazionaria nei valori massimi, in lieve diminuzione nei valori minimi.

Venerdì: si smorza l’instabilità grazie ad un campo di alta pressione che interesserà tutta la regione garantendo tempo stabile e soleggiato. Clima primaverile. Ventilazione debole. Temperatura stazionaria.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp