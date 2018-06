METEO IN MOLISE – Weekend: prima il fresco poi temperature in aumento

Le temperature, dopo il periodo fresco, si porteranno sopra le medie del periodo specie nei primi giorni di luglio quando l’ondata di caldo raggiungerà il suo apice. Il meteo in Molise tende a migliorare.

Insiste ancora una circolazione fresca legata ad un minimo di bassa pressione presente sul Mar Jonio. Elementi caratteristici di questo schema barico sono la ventilazione sostenuta dai quadranti orientali e gli addensamenti nuvolosi su gran parte della regione. L’estate 2018 sta mostrando un lato insolito a quella dello scorso anno caratterizzata da fasi continue di alta pressione africana. Il mare adriatico si è mostrato spesso mosso in questi primi giorni della settimana. Durante il fine settimana il meteo in Molise subirà un deciso miglioramento. Si esaurirà la circolazione balcanica e al suo posto si farà strada un campo anticiclonico di matrice africana. Quindi temperature in deciso aumento e un tempo più consono alla stagione appena iniziata. Molte località andranno sopra i 30°C con picchi anche di 34/35°C in Valpadana e tra Basilicata orientale e Tavoliere (36/38°C tra materano e foggiano). Il clima risulterà anche piuttosto afoso con possibili situazioni di disagio corporeo. Secondo le ultime proiezioni l’ondata di caldo avrà la durata almeno di una settimana. Approfondimenti su www.meteoinmolise.com

Giovedì: per le fresche correnti orientali, il mattino si presenterà con addensamenti consistenti che daranno luogo a precipitazioni in special modo tra costa e basso Molise. Nel pomeriggio e in serata i fenomeni si concentreranno maggiormente nelle aree interne centro-occidentale. In tarda serata miglioramento. Temperatura ovunque sotto la media del periodo con massime comprese tra i 19 ed i 24 gradi, in montagna valori inferiori ai 15 gradi. Venti tesi da nord-ovest sulla costa. Mari Mossi.

Venerdì: la circolazione depressionaria si colma. Giornata soleggiata sin dal mattino. Poche nubi sporadiche al pomeriggio, localmente più consistenti sul Matese associate a qualche piovasco. Temperature in leggera ripresa; le massime raggiungeranno i 26 gradi sul Capoluogo, 28 nel venafrano. Venti deboli. Mari poco mossi.

Sabato: l’alta pressione guadagna terreno verso nord interessando anche la nostra regione. Giornata dai cieli sereni fin dal mattino. Qualche addensamento pomeridiano sui rilievi interni. Temperature in aumento e nella media del periodo, con punte di 30 gradi nelle pianure interne. Venti deboli.

Domenica: al mattino tempo stabile e soleggiato. Consueti addensamenti nuvolosi sui rilievi interni con probabilità di qualche temporale localizzato. In serata bel tempo. Temperature ancora in aumento per l’affermarsi del campo anticiclonico sulla regione: si supereranno i 30 gradi di massima nel venafrano e nelle pianure interne della provincia di Isernia. Venti deboli.

