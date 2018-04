METEO IN MOLISE – Un aprile quasi estivo

Negli ultimi giorni una vasta area anticiclonica ha preso possesso di tutto il bacino del Mediterraneo, con condizioni meteo stabili e valori termici ben oltre la media del periodo. A tal riguardo, il capoluogo di regione ha raggiunto valori ragguardevoli per il mese in corso: nella giornata di ieri anche i 27 gradi . Un po’ più fresca la costa per l’effetto mitigatore del mare: si sono raggiunti i 23 gradi . Anche in montagna il clima è divenuto quasi caldo: Campitello Matese a 1400 metri ha toccato i 20 gradi. Insomma un tempo adatto per le prime uscite sulla spiaggia. Nel prosieguo della settimana la situazione meteo non cambierà di molto se non per una maggiore infiltrazione di aria fresca alle alte quote che potrebbe dar luogo ad addensamenti pomeridiani sui rilievi con associati temporali o rovesci. Info e dettagli su www.meteoinmolise.com

Molise, il meteo nei dettagli

Giovedì: poche variazioni rispetto alla giornata precedente. Cielo ovunque sereno o poco nuvoloso. Temperatura stazionaria e diffusamente sopra la media del periodo. Valori superiori anche ai 22 gradi nelle zone interne.

Venerdì: la pressione tende ad essere alta e livellata su tutto il territorio regionale. Cieli completamente sereni durante tutto il corso della giornata ad esclusione di locali addensamenti sui rilievi montuosi nel pomeriggio. Temperature massime ovunque sopra i 20 gradi. Venti deboli da est all’interno, moderati nord-occidentali lungo le aree costiere.

Sabato: poche variazioni rispetto ai giorni precedenti. Temperatura stazionaria e ancora sopra la media del periodo. Addensamenti sulle aree interne della regione.

Domenica: ancora una giornata calda per il periodo. Cieli sereni a parte le poche nubi al mattino generalmente di tipo alto e stratiformi. Temperature stazionarie diffusamente sopra i 22-23 gradi.

