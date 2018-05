METEO IN MOLISE – Tempo instabile, settimana temporalesca

Le ultime 48h sulle regioni centro-meridionali sono state caratterizzate da frequenti manifestazioni temporalesche in particolare nelle zone interne. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni, non avremo variazioni significative con alte possibilità di precipitazioni spesso a carattere di rovescio e/o temporale a causa dell’ingresso di correnti instabili, spinte sulla nostra penisola da una depressione nel mediterraneo. Condizioni meteo, pertanto, all’insegna di variabilità perturbata almeno fino alla giornata di venerdì. A livello termico dopo un lieve rialzo nella giornata odierna (lunedì) specie nei valori massimi, subiremo un nuovo calo con valori che comunque rimarranno sostanzialmente in linea con la media del periodo. Info e dettagli sul sito www.meteoinmolise.com

Meteo instabile, temporali e rovesci possibili su tutta la regione:

Lunedì: al mattino, parzialmente nuvoloso con schiarite soleggiate. Nel pomeriggio, addensamenti da sparsi a diffusi e consistenti che, in particolare nelle zone interne del Molise centro-occidentale, daranno luogo anche a precipitazioni a carattere di rovescio e/o temporale. La fenomenologia nelle aree del Matese e al confine con quelle del beneventano potrebbe assumere anche forte intensità. Sulla costa ancora poco nuvoloso. Ventilazione debole o moderata. Temperature in generale aumento specie in quelle diurne.

Martedì: giornata con piogge e temporali piuttosto frequenti. Sarà il settore occidentale quello interessato inizialmente dai fenomeni in estensione graduale verso est con interessamento di tutto il territorio regionale entro la giornata. Non sono da escludere fenomeni anche di forte intensità sul Molise centrale. Ventilazione debole all’interno di direzione variabile, debole da nord-ovest lungo le aree costiere. Temperatura in calo.

Mercoledì: ancora instabile al mattino con precipitazioni sparse. A seguire graduale attenuazione delle stesse, con tendenza a schiarite soleggiate sia all’interno che sulla costa. Ventilazione debole di direzione variabile. Temperatura stazionaria.

Giovedì: poche nubi al mattino con ampi spazi soleggiati; consueto aumento della copertura nuvolosa nelle ore pomeridiane, con alta probabilità di precipitazioni nelle aree interne. Sulla costa ancora prevalenza di cielo poco nuvoloso. Ventilazione debole di direzione variabile. Temperatura in lieve aumento.

