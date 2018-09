METEO IN MOLISE – Settimana ancora all’insegna del bel tempo

Nella settimana dell’equinozio di autunno permarranno condizioni meteo ancora caratterizzate dall’alta pressione mediterranea. Tempo ancora moderatamente caldo probabilmente per tutta la settimana, anche se le belle giornate settembrine saranno interrotte da occasionali temporali pomeridiani nelle aree interne. In dettaglio le previsioni del tempo:

PREVISIONI METEO PRIMA PARTE DELLA SETTIMANA– L’alta pressione sarà presente in Italia come su buona parte dell’Europa centro meridionale in avvio della settimana. Tuttavia, proprio sulla nostra Penisola non sarà particolarmente robusta; questa situazione consentirà a delle infiltrazioni di aria umida di raggiungere le nostre regioni. Di conseguenza avremo meteo non sempre stabile e con frequenti temporali all’interno in un contesto, in ogni caso, di clima quasi estivo. Tra lunedì e martedì un corpo nuvoloso proveniente da ovest porterà qualche acquazzone o temporale su Sardegna, Toscana interna e alto Lazio, nonché su Nord Ovest, Appennino, Emilia Romagna e alte Marche. Isolati fenomeni possibili anche sul Veneto. Clima caldo per il periodo. Tra mercoledì e giovedì l’instabilità tenderà via via a concentrarsi sulle Isole Maggiori seppur acquazzoni non mancheranno su zone interne e rilievi delle altre regioni, specie durante le ore centrali del giorno. L’alta pressione potrebbe indebolirsi nel prossimo weekend per via della coda di una perturbazione nord atlantica che lambirebbe l’Italia. Ipotesi comunque ancora da verificare. Consulta LE PREVISIONI ANCHE SU METEOINMOLISE.COM

Meteo, le previsioni:

Lunedì, 17 settembre: mattina estiva e completamente soleggiata ad esclusione di isolate velature durante le prime ore della giornata. Al pomeriggio sviluppo di focolai temporaleschi nelle aree interne della regione. Temporali che si esauriranno in serata sebbene il cielo possa rimare parzialmente coperto per nubi alte e stratiformi. Temperatura nella media del periodo; di giorno si toccheranno 25-26 gradi sul capoluogo, 29-30 gradi su venafrano, Isernia e basso Molise; 18-19 gradi in montagna, 27-28 gradi sulla costa. Ventilazione assente. Mari calmi.

Martedì, 18 settembre: al mattino tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Nel pomeriggio, consueto aumento della copertura nuvolosa nelle zone interne con associata fenomenologia anche a carattere di rovescio e/o temporale. Serata stellata. Temperatura in aumento di qualche grado con punte di 32 gradi nelle pianure interne. Ventilazione debole. Mari calmi.

Mercoledì, 19 settembre: un’altra giornata governata dall’alta pressione. Tempo stabile e caldo al mattino, isolati temporali nel pomeriggio. Sulla costa, giornata splendida ed estiva. Serata stabile. Temperature di qualche grado oltre le medie del periodo con punte massime di 32 gradi nelle aree interne di pianura e 29-30 gradi sul capoluogo. Ventilazione debole. Mari calmi.

