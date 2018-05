METEO IN MOLISE – Residua instabilità seppur in assenza di perturbazioni. Ripresa termica graduale

Previsioni meteo: anticicloni sbilanciati sul Nord Europa anche nei prossimi giorni danno seguito a continue infiltrazioni instabili. La cellula scandinava verrà smantellata da una saccatura artica, tuttavia entro il prossimo weekend è atteso un nuovo rinforzo dell’anticiclone tra Scandinavia e alta Russia. Nel frattempo, l’alta pressione delle Azzorre non riuscirà ad imporsi sull’Europa puntando timidamente di tanto in tanto le Isole Britanniche. Di conseguenza, sul nostro Paese ma in generale su buona parte dell’Europa centro-meridionale, insisteranno latenti condizioni di tempo instabile con nuovi spunti temporaleschi, specie al Centronord. Le temperature, sebbene in graduale ripresa, si manterranno su valori a tratti anche sotto le medie del periodo, con clima molto fresco nottetempo e al mattino. Approfondimenti su www.meteoinmolise.com

Previsioni meteo, il tempo in dettaglio dei prossimi giorni:

Giovedì: al mattino nubi si alterneranno ad ampi spazi di sereno. Al pomeriggio qualche temporale in formazione nelle aree interne. Le precipitazioni colpiranno le zone interne e localmente anche le aree settentrionali costiere, ad eccezione del venafrano. Temperature sui 17 gradi sul capoluogo, freddo in montagna.

Venerdì: al mattino nubi si alterneranno ad ampi spazi di sereno. Al pomeriggio aumenta il rischio di precipitazioni sull’intero territorio della provincia di Isernia e del Molise centrale. In serata alcune piogge si attarderanno tra costa e basso Molise prima di un miglioramento generale serale. Temperature abbastanza fresche, non si supereranno i 20 gradi nemmeno sulla costa, molto fresco in montagna.

Sabato: campo di alta pressione in rafforzamento. Giornata stabile su tutta la regione, nullo il rischio di precipitazioni, poche le nubi, venti deboli. Temperature massime intorno a 20 gradi.

Domenica: la giornata migliore di quelle del fine settimana. Cieli sereni dal mattino alla sera con al massimo qualche nube sporadica. Temperature molto miti.

