METEO IN MOLISE – Prima ondata di caldo della stagione seppur di breve durata

La nuova settimana del mese partirà con tempo stabile e molto caldo su tutta la regione senza il rischio di temporali. Questo sarà dovuto alla risalita di una onda di alta pressione subtropicale, sulla penisola italiana, come conseguenza alla perturbazione atlantica che interesserà la penisola iberica e l’Europa occidentale in genere. Tale rinforzo dell’alta pressione garantirà, come anticipato, tempo soleggiato con temperature in netto rialzo durante tutto l’arco della giornata; sarà scongiurato il rischio di temporali pomeridiani che, nei giorni scorsi, hanno interessato a più riprese le aree appenniniche interne. Nei primi giorni della settimana dunque si presenteranno i primi valori sopra i 30 gradi soprattutto nelle pianura interne. Questa fase sarà di durata effimera, dal momento che la saccatura atlantica presente tra Spagna e Francia si muoverà verso la Penisola italiana tra martedì e mercoledì con tutto il suo carico di fresco e temporali. Ancora una volta gli standard del tempo che tradizionalmente si associano alla bella stagione saranno di breve durata e si faranno ancora attendere per un po’. Info e dettagli su www.meteoinmolise.com

Previsioni meteo dei primi giorni della settimana:

Lunedì: al primo mattino, tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Foschie dovute all’umidità accumulata nelle vallate interne. Nel pomeriggio tempo caldo e soleggiato. In serata nessuna variazione. Temperature massime che raggiungeranno anche i 30 gradi nelle zone interne, 32-33 nel basso Molise e 26-27 gradi sulla costa. Venti assenti. Mari calmi

Martedì: giornata molto simile alla precedente. Al primo mattino tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Anche al pomeriggio tempo stabile e cielo sereno. Temperature massime in ulteriore aumento con punte di 32-33 gradi anche nelle zone interne di alta collina. Qualche grado in meno sulla costa. Venti assenti. Mari calmi

Mercoledì: la pressione inizia a diminuire sulla regione. Al mattino tempo stabile e soleggiato con qualche nube in formazione sui rilievi occidentali. Al pomeriggio aumenta il rischio di temporali soprattutto sulla provincia di Isernia e sul Matese. In serata poche nubi. Temperature in netta flessione. Sul capoluogo non si supereranno i 25 gradi di massima, fresco in Montagna. Venti moderati che si disporranno da sudovest.

