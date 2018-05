METEO IN MOLISE – Nuova accentuazione dell’instabilità per ingresso di aria fresca da ovest

La situazione meteorologica, si caratterizza per la presenza di una lacuna barica sull’ Europa Occidentale in contrapposizione ad un anticiclone scandivano sempre più saldo. Tale lacuna barica nei prossimi giorni sarà rinvigorita dalla formazione di una perturbazione (la n.5 del mese di Maggio) che già questa mattina è a ridosso della Sardegna e muove verso levante. Nei primi giorni della settimana tutta la dorsale appenninica si troverà sotto l’instabilità soprattutto pomeridiana con temporali anche estesi. Il Molise non sarà esente da tale situazione. Oggi (Lunedì) la perturbazione si spingerà verso le nostre regioni peninsulari, portando così un peggioramento del tempo entro il pomeriggio sulle regioni Tirreniche con piogge e temporali, in locale sconfinamento anche sul medio versante Adriatico. Mercoledì, inoltre, vi sarà anche una flessione delle temperature. Info e dettagli su www.meteoinmolise.com

Meteo in Molise, il tempo in dettaglio dei prossimi giorni:

Lunedì: al mattino cieli cielo sereno o poco nuvoloso. Rapido aumento delle nubi a sviluppo verticale con il passare delle ore. Dal pomeriggio, alto rischio di piogge e temporali su gran parte delle aree interne della regione in particolar modo in alto Molise e sul Molise centrale. I fenomeni non interesseranno il basso Molise e la costa centro-meridionale. I fenomeni si esauriranno in serata. Temperature stazionarie e nelle medie del periodo. Venti deboli o assenti.

Martedì: mattinata completamente serena. Al pomeriggio, nubi in rapida formazione con prime piogge soprattutto sulla provincia di Campobasso, più aperto sulla costa. In serata i fenomeni si accentueranno, estendendosi anche all’Alto Molise e alla costa con piogge moderate. In nottata le piogge insisteranno ancora sulla provincia di Campobasso. Temperature stazionarie. Venti assenti.

Mercoledì: in mattinata piogge e temporali sulla provincia di Campobasso con interessamento anche dell’area costiera. I fenomeni insisteranno anche nel primo pomeriggio sempre sulle stesse aree. Dalla serata netto miglioramento. Temperature in leggera flessione: il capoluogo si fermerà a 18 gradi di massima, in montagna non si supereranno i 12 gradi, sulla costa fino a 22 gradi. Venti deboli

