METEO IN MOLISE – Corpus Domini: tempo più stabile. Clima estivo

La situazione sinottica in Europa per il primo weekend di giugno, vede la risalita di un promontorio di alta Pressione dal Nord Africa verso l’Europa centrale e orientale. Ad ovest il flusso atlantico causerà una serie di piccole depressioni che tenderanno a sprofondare sulla penisola iberica. Ciò non farà altro che rafforzare il campo di alta pressione sulla penisola italiana. I geopotenziali tenderanno ulteriormente ad aumentare e le temperature saliranno anche in quota. L’aria umida ed instabile legata alla circolazione depressionaria attiva sul comparto centro occidentale dell’Europa che ci ha interessato nei giorni scorsi e che è stata causa della formazione di temporali anche violenti sulle arre interne appenniniche, tenderà ad attenuarsi per il rafforzamento di un solido campo di alta pressione. Il tempo, quindi, presenterà caratteristiche decisamente estive con valori minimi e massimi al di sopra della media stagionale anche di 5-6 gradi. Isolati temporali, tuttavia, potrebbero manifestarsi nel pomeriggio di domenica nelle zone interne. Info e dettagli su www.meteoinmolise.com

Meteo Corpus Domini: i dettagli fino a domenica

Giovedì: al primo mattino tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Nel pomeriggio nubi a sviluppo verticale daranno luogo a qualche pioggia o temporale nelle aree interne: le aree più colpite potrebbero essere il campobassano e il Molise Centrale. I fenomeni non interesseranno la costa e il basso Molise. In serata miglioramento generale e dissolvimento delle nubi. Temperature massime che raggiungeranno anche i 28 gradi, quindi tempo pressoché estivo.

Venerdì: al mattino tempo buono, con poche nubi. Al pomeriggio addensamenti nelle aree interne ma senza precipitazioni. In serata nuove schiarite soleggiate. Temperature fino a 28 gradi di giorno, minime intorno ai 15 gradi. Venti assenti

Sabato: giornata con tempo stabile e cielo sereno. Al pomeriggio formazione di qualche nube sulle aree interne della regione che, tuttavia, non dovrebbe dare luogo a temporali. Valori di temperatura durante il giorno stazionari e su livelli estivi. Venti deboli e mari calmi

Domenica-Corpus Domini: tempo stabile e cielo sereno al mattino. Consueto sviluppo di nubi pomeridiane nelle zone interne nel pomeriggio, ma con isolati fenomeni temporaleschi. In serata tempo stabile e sereno. Le temperature seppur stazionarie saranno ovunque sopra la media del periodo con punte di 28-30 gradi all’interno de 26-28 gradi sulla costa.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp