Metalli pesanti nella pioggia, l’esperimento effettuato dai ragazzi di ‘Termoli Wild’

TERMOLI. Piombo, cadmio, cobalto e mercurio. Sono questi i metalli pesanti presenti nella pioggia che nei giorni scorsi è caduta su Termoli almeno stando agli esperimenti che sono stati condotti dai ragazzi di Termoli Wild. Risultati che sono visibili sulla pagina Facebook del gruppo “Termoli Wild”. “Abbiamo acquistato su internet un kit per fare delle analisi panoramiche – spiega Ezio Varrassi – si tratta di analisi amatoriali, ma che approssimativamente riescono a stabilire la presenza eventuale di metalli pesanti nell’acqua analizzata”. Un esperimento il cui risultato dimostra che, effettivamente, nella pioggia c’è una presenza abbastanza decisa di metalli pesanti. In modo particolare i metalli rilevati sono, sulla base della colorazione che i reagenti hanno intuito, piombo, cadmio, cobalto e mercurio. “Facciamo un appello – dice ancora Ezio Varrassi – a chiunque volesse aiutarci in queste indagini ambientali, anche e soprattutto professionisti, esperti in materia che possano darci delle risposte chiare e magari riuscire a stabilire le percentuali di questi presunti metalli pesanti che cadono sulle nostre teste durante i temporali”.