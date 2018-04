Giorgia Meloni a Termoli: “Ancora aperta la possibilità di governo”

TERMOLI. É giunta da pochissimo nella città adriatica la leader di ‘Fratelli d’Italia’, Giorgia Meloni che ha saltato le tappe previste inizialmente ad Isernia, Campobasso e Larino a causa delle consultazioni in corso a Roma. Ad accoglierla in P.zza Cattedrale sostenitori e simpatizzanti e la prima domanda è stata relativamente alla situazione politica nazionale alla quale ha risposto: “Un governo di centrodestra e M5S è ancora possibile tramite una convergenza su i punti programmatici”. E’ quanto affermato da Giorgia Meloni all’arrivo a Termoli. Sulle elezioni regionali “arrivano troppo presto per poter influire sulla formazione del governo”.

