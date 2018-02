Medicine per chi è in difficoltà. Sabato la Giornata della Raccolta del Farmaco

Sabato 10 febbraio 2018 si svolgerà in tutta Italia e in particolare in Molise la XVIII edizione della GRF – Giornata della Raccolta del Farmaco. In Molise, dunque, nelle farmacie che hanno aderito sarà possibile acquistare uno o più medicinali da banco da donare ai poveri. In 5 anni (2012 – 2017) la richiesta di farmaci da parte degli enti caritatevoli è aumentata del 27,4%, mentre il numero degli indigenti è cresciuto in 1 anno del 4%. In particolare, sono aumentati i poveri minorenni, in crescita del 3,2% (soprattutto minorenni italiani, in aumento del 4,5%). La GRF si svolge sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con Aifa, Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute e BFResearch. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Teva, Doc, EG EuroGenerici, Assogenerici, Avvenire, Mediafriends, Responsabilità Sociale Rai e Pubblicità Progresso. In tutta Italia la raccolta si terrà in 104 Province e in oltre 4.100 farmacie. La Giornata di Raccolta del Farmaco 2018 si svolgerà anche nella Repubblica di San Marino. “Spesso lo dimentichiamo o sembriamo non accorgercene ma, accanto a noi, ci sono persone che, se si ammalano, possono solo sperare che il malessere passi e che il freddo rigido dell’inverno non peggiori la loro condizione. Ciò che appare scontato, per milioni di poveri non lo è: la speranza degli indigenti di potersi curare è affidata alla generosità di chi è più fortunato” afferma Sergio Daniotti, presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus.

