Mazzuto in Giunta: “Mi ha voluto Matteo Salvini”

“È un errore pensare che abbia chiesto io l’assessorato, la richiesta è stata di Matteo Salvini. Ora ci aspetta tanto da fare per questa regione”. Così Luigi Mazzuto, coordinatore regionale della Lega, ha commentato la nomina nell’esecutivo di Toma, come assessore esterno, arrivata in serata.

“Per le deleghe – ha aggiunto – dobbiamo aspettare perché il presidente Toma ha annunciato che vuole rimodulare il tutto”. Quanto alle due consigliere elette della Lega, Aida Romagnuolo e Filomena Calenda, ha detto: “Capisco i malumori, ma la politica è fatta anche di momenti. Bisogna aspettare, le situazioni evolvono e nessuna porta è chiusa. Per ora è il momento di lavorare ricordando il grande risultato della Lega in Molise: due consigliere regionali e un assessore. Un risultato storico dopo quattro anni di lavoro”.

Mazzuto, infine, ha sottolineato: “Il buon governo della Lega in altre Regioni sia sotto il profilo economico che del lavoro. Per questo – ha concluso – dobbiamo fare rete con quelle realtà”.

