Maxi truffa alle assicurazioni, scoperto giro falsi incidenti: indagati anche 2 molisani

Ci sono anche due molisani coinvolti nella maxi inchiesta dei militari della Stazione Carabinieri di Macerata Campania del Comando Compagnia di Santa Maria Capua Vetere che hanno eseguito, in più comuni della provincia di Caserta, un’ordinanza cautelare applicativa della misura coercitiva del divieto di dimora e della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione medica, emessa dal gip presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 4 indagati (2 colpiti da divieto di dimora nella provincia di Caserta e 2 dal divieto di esercitare per mesi due e mesi tre la professione medica}, ritenuti responsabili di essere promotori e partecipi di un’associazione per delinquere finalizzata alle truffe ai danni di compagnie assicurative, nonché autori delle condotte delittuose di simulazione di reato, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (artt. 416, 367, 372, 373, 377 bis, 642, 479 in relazione al 476 e319c.p.). Ai due molisani indagati vegono contestati, a vario titolo, i reati di falsità ideologica e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Si tratta di due persone residenti a Campobasso, un uomo (L.S. 61 anni) e una donna (V.E.C. di 37 anni).

