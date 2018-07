Maxi sequestro di lettini e ombrelloni abusivi sulla costa, Capitaneria in azione nella notte

TERMOLI. I Militari della Capitaneria di porto di Termoli hanno effettuato, nella tarda serata di ieri, martedì 24 luglio, un sequestro amministrativo di materiale utilizzato come arredo balneare, costituito principalmente da lettini, ombrelloni e tavolini a carico di ignoti.

Sono 28 lettini, 38 sedie, 46 ombrelloni più 31 supporti in plastica per quest’ultimi alcuni completi di piattello, 9 tavolinetti da mare e tre remi: questo il quantitativo di tutto il materiale sequestrato.

I controlli, che hanno interessato un tratto di spiaggia libera lungo il litorale nord di Termoli, sono scattati in quanto il materiale era stato lasciato su un’area pubblica demaniale in orario non consentito, in violazione delle norme dell’Ordinanza Balneare n. 02 edita per l’anno 2017 dalla Regione Molise.

Dal sopralluogo eseguito è stata, infatti, riscontrata la violazione di carattere amministrativo dell’articolo 4, comma 1, lett. d) della suddetta Ordinanza Regionale.

Tale comportamento contra legem, oltre ad impedire la libera fruizione delle aree pubbliche destinate all’uso da parte di tutti i consociati dei beni demaniali marittimi, arreca impedimento fisico ai mezzi impiegati per la pulizia delle spiagge da parte delle società preposte per conto del Comune oltre che a rappresentare, in quanto incustodito, un potenziale pericolo poiché soggetto all’azione degli agenti atmosferici.

L’azione posta in essere dai militari, alla quale seguiranno altre simili nel corso dell’estate, si pone come obiettivo il corretto utilizzo del demanio pubblico marittimo da parte tutti i fruitori del mare, nel rispetto dell’ambiente, della sicurezza della navigazione e dell’incolumità pubblica.

