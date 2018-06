Maturità, domani esami al via per 2.677 studenti molisani

La giornata di domani, mercoledì 20 giugno, segnerà sicuramente la vita di moltissimi studenti. Alle 8.30, infatti, si apriranno i cancelli di tutte le scuole secondarie superiori per dare il via agli esami di maturità 2018. Si inizierà con la prova di Italiano, per la quale gli allievi avranno a disposizione 6 ore. A seguire, giovedì 21 giugno, spazio alla seconda prova, con la materia d’esame che varierà a seconda dell’indirizzo dell’Istituto, la terza si terrà invece il 25 giugno.

L’Ufficio Scolastico Regionale fissa a 2.677 il numero di studenti molisani che dovranno conseguire la maturità, 2.103 in provincia di Campobasso e 574 in quella di Isernia. Un evento importante, dunque, che va vissuto positivamente, ma che però ha anche i suoi risvolti negativi. Tant’è vero che è già partita in rete la ormai famosa caccia a tracce e documenti, criptati e inviati telematicamente ad ogni scuola il giorno della prova e quindi in assoluto non rintracciabili. Secondo un’indagine del sito “Skuola.net” condotta su 3mila maturandi, uno studente su 5 ha l’illusione di poter trovare in anticipo le tracce su internet, dedicando le ore precedenti l’esame alla ricerca dei documenti. Proprio per questo la Polizia Postale e lo stesso blog ideatore del sondaggio hanno organizzato una campagna di sensibilizzazione contro fake-news, bufale e leggende metropolitane, organizzando una diretta web dal titolo :”Notte prima degli esami”, che dalle 20 di questa stasera, accompagnerà i molti ragazzi “insonni” fino alle 8 di domani. Un rappresentante della Polizia Postale sarà a disposizione degli studenti per fornire consigli e informazioni utili, e potrà rispondere direttamente alle loro domande. E non solo, ad arricchire la lunga maratona ci sarà una una squadra fatta di influencer (Angelica Massera, gli Autogol, Leonardo Decarli, Valeria Angione, Martina dell’Ombra), cantanti (Shade, Calcutta, Lodo de Lo Stato Sociale) e istituzioni (il Presidente della Camera Fico, i Ministri Bussetti, Di Maio e Salvini).

‘In bocca al lupo’ a tutti gli studenti molisani nel conseguire e superare al meglio questo importante step che gli consentirà di aggiungere un mattoncino importante nella costruzione del loro futuro.

P. G.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp