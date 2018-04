Matteo Salvini torna in Molise, lunedì in piazza a Termoli

Matteo Salvini sarà a Termoli lunedì 16 in Piazza Duomo alle ore 17,30 per parlare al cuore dei cittadini termolesi. Con la vittoria della Lega e del centrodestra alle prossime elezioni regionali, si apre un ampio varco per pensare seriamente a riprenderci l’amministrazione di Termoli dopo anni di oscurantismo e inefficienza, dopo anni in cui i cittadini sono stati totalmente emarginati ed allontanati dal rapporto tra politica e società civile, dopo anni in cui l’attuale amministrazione comunale fa buchi da tutte le parti. Con Matteo Salvini e la Lega, gettiamo seriamente le basi per presentare una lista di persone capaci e competenti che abbiano soprattutto a cuore le sorti della cittadina adriatica.

Così Aida Romagnuolo in una riunione di commercianti della città adriatica. Siamo certi – ha proseguito Romagnuolo – che l’anno prossimo la Lega avrà un ruolo importante e determinante per consentire ai cittadini di riappropriarsi del territorio, per consentire ai cittadini di ritornare ad essere i veri e autentici padroni delle istituzioni. Il comune di Termoli – ha concluso Romagnuolo – esige e pretende una nuova classe politica di amministratori che sappiano per davvero stare dalla parte dei cittadini e sappiano risolvere i problemi.

