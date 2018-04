Matteo Salvini a San Giuliano, i cittadini: “No al centro immigrati” (VIDEO)

Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato poco fa a San Giuliano di Puglia accolto dai vertici molisani del partito e dalle scolaresche del paese. Si è recato immediatamente al Parco della Memoria dove ha deposto una corona di fiori in ricordo delle piccole vittime del terremoto del 2002 ed ha ascoltato le istanze dei presenti tra le quali quelle contrarie al centro immigrati nell’ex villaggio provvisorio dove si è spostato per vedere di persona la situazione e intrattenersi con giornalisti e semplici curiosi.

“In Molise c’è bisogno di infrastrutture e lavoro. Ci sono strade disastrate”. Ha visitato il villaggio provvisorio di San Giuliano di Puglia ribadendo il no all’arrivo dei migranti e lanciando l’idea di utilizzare le casette per “accogliere italiani che ne hanno bisogno”. Sotto la lente le regionali “dove ha amministrato la Lega abbiamo dato prova di buon governo, chiedete ai romani come è l’amministrazione di Roma. Le buche sono paragonabili a quelle del Molise”.

Questa sera la visita del leader leghista si chiuderà con l’inaugurazione della sede politica nel capoluogo e il relativo comizio elettorale.

