Matteo Salvini in visita alle Tremiti in compagnia della Isoardi

Il Vicepremier Salvini, insieme alla sua compagna Elisa Isoardi, ha deciso di trascorrere una giornata di relax alle Isole Tremiti. Un selfie in costume, a bordo di una barca, è comparso proprio sul profilo del Ministro dell’Interno. Nonostante i tanti impegni in seno al Governo il numero uno della Lega ha scelto comunque di staccare un po’ la spina concedendosi una breve vacanza nello splendido scenario delle Tremiti. Chissà che il Vicepremier non pensi di fare nuovamente una capatina in Molise. L’ultima visita, infatti, risale a marzo in occasione dell’ultima campagna elettorale in vista delle Regionali di aprile.

