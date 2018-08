Matrimonio nel borgo, invitato tutto il paese: festeggiamenti tra i vicoli

PIETRACUPA. Sabato pomeriggio, nella suggestiva e splendida cornice del borgo di Pietracupa, Leopoldo Durante e Francesca De Lellis hanno celebrato il loro matrimonio. Il rito religioso è stato officiato da padre Lino nella chiesa parrocchiale di S. Antonio Abate, per l’occasione ancor più bella e accogliente con i suoi bianchi addobbi floreali, e i partecipanti, parenti e amici, si sono stretti intorno agli sposi con grande affetto ed emozione. La scelta di celebrare le nozze a Pietracupa è stata dettata dal desiderio di Leopoldo di un ritorno alle radici – le sue origini sono nel piccolo borgo molisano – ed è stata condivisa da Francesca, sensibile a questo sentimento di appartenenza al territorio. La famiglia Durante ha fortemente contribuito alla storia di Pietracupa, essendo stato il papà di Leopoldo, l’avv. Mario, sindaco del paese per oltre venti anni. L’evento è stato curato dagli sposi con grande attenzione a tutti i dettagli, dall’illuminazione della Morgia e della torre civica all’allestimento del corso principale del paese, dove si è svolto il buffet, alla diffusione della musica lungo il percorso dei festeggiamenti. E’ stato un giorno speciale per gli sposi, amici e parenti, ma anche per tutta la comunità locale che, orgogliosa del suo meraviglioso borgo, ideale location per manifestazioni di ogni genere, ha inteso questo avvenimento come opportunità per la conoscenza e la promozione di Pietracupa. I Pietracupesi augurando agli sposi lunga vita e tanta serenità hanno donato loro un melograno, albero dalle tante simbologie tra cui fertilità, abbondanza e fortuna, da piantare in un luogo del paese ancora da individuare, a significare l’importanza delle radici come emblema di identità.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp