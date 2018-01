Masterchef 7. Uscita infelice di Bastianich su Campobasso: “Un posto sfigato”

Davvero una caduta di stile quella di cui si è reso protagonista il noto giudice di ‘Masterchef 7’, Joe Bastianich, durante la puntata di ieri, giovedì 4 gennaio, in onda su SkyUno ignorando l’esistenza del capoluogo molisano e non solo. Pare, infatti, che durante il consueto giro delle postazioni per farsi descrivere la scelta dei piatti preparati dai concorrenti, l’esperto culinario si sia soffermato in particolare sulla giovane Joayda, aspirante chef domenicana trapiantata in Molise per amore. Bastianich incuriosito s’informa sulla sua provenienza e alla risposta ‘Campobasso’ ci va giù duro affermando: “Dov’è, mi sembra un posto sfigato”. Un’uscita infelice sulla quale il popolo del web si è subito scatenato. Si moltiplicano, intanto, i post sui social: ironici, a tratti polemici e altri ancora solidali con il Molise e i campobassani. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp