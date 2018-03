Mastella coinvolto in un incidente, soccorsi chiamati da due venafrani

VENAFRO. Brutto incidente nella serata di ieri nel territorio di Dragoni, in provincia di Caserta, sulla Strada Statale 372 Telesina in direzione di Benevento. Nell’impatto sono stati coinvolti il Sindaco Clemente Mastella e Renato Parente, consigliere comunale e capo della sua segreteria politica. A pochi minuti dall’impatto, sulla statale, transitavano i due coniugi venafrani Sergio e Carmen, dell’agenzia assicurativa Generali di Venafro, che hanno provveduto ad avvertire immediatamente i soccorsi che, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure a Renato Parente ed a Clemente Mastella. Anche se sotto choc il sindaco di Benevento risponde al telefono per rassicurare circa le sue condizioni e ringrazia i soccorritori tutti. Sembrerebbe dai primi accertamenti che il Sindaco abbia subito “l’amputazione” della falange di un dito. Ricordiamo che Mastella e Parente sono stati ricoverati presso l’ospedale di Piedimonte Matese.

Rex

