Masso sfonda il tetto di un’abitazione

Tragedia sfiorata a Cerro al Volturno. Un masso, staccatosi dal costone roccioso del castello, è finito su un’abitazione sottostante, sfondando il tetto. In quel momento in casa c’erano anche i proprietari, madre e figlio, rispettivamente di 81 e 45 anni. Fortunatamente sono rimasti illesi. Erano infatti in sala quando c’è stato l’impatto; il masso è invece caduto nel bagno, danneggiandolo.

Sul posto sono subito arrivati i Vigili del fuoco, i Carabinieri, i tecnici comunali e alcuni amministratori comunali. All’inizio le due persone presenti in casa non si sono rese conto dell’accaduto. Hanno sentito un boato e hanno pensato che fosse il terremoto. Per precauzione – e in attesa di aggiustare il tetto e di mettere in sicurezza il costone roccioso – per madre e figlio si è provveduto a trovare una sistemazione temporanea, probabilmente presso loro familiari. Nelle prossime ore saranno effettuate verifiche più approfondite per capire se il masso si sia staccato dal costone roccioso o se sia una parte del castello.

