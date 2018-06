Massimiliano Sechi a Riccia, l’artista nato senza braccia e gambe racconterà la sua storia

RICCIA. La cittadina di Riccia il prossimo 9 luglio alle ore 17,00 ospiterà, presso la sala Iapalucci l’artista Massimiliano Sechi con “Il Life Coach di Sassari”. Un’entusiasmante e preziosa esperienza quella di Sechi che gira l’Italia per raccontare la sua incredibile storia e aprire il varco ad attività solidaristiche.

Nato con una grave malformazione agli arti a causa di una rara malattia chiamata focomelia, Massimiliano Sechi è riuscito nell’incredibile impresa di diventare campione del mondo di eSports, grazie alla sua determinazione e alla sua passione. Da quel giorno ha deciso di cambiare la sua vita per sempre fondando il movimento #NoExcuses che oggi raccoglie centinaia di migliaia di follower.

La potenza del messaggio e la inesauribile positività di Massimiliano Sechi sta contagiando tante persone. Da qui la decisione di dare vita a un tour che, passando per Riccia, ha l’obiettivo di raggiungere tutta l’Italia.

«Il #NoExcuses tour – spiega Massimiliano Sechi – nasce dalla volontà di dare a più persone possibili gli strumenti che mi hanno permesso di cambiare la mia vita. Di trasformare le difficoltà in opportunità, la perdita di entusiasmo in desiderio di crescita, la rassegnazione in voglia di cambiare il mondo. Ampio spazio sarà infatti dedicato all’interazione con il pubblico». Sechi lavora da anni nel campo del coaching e della formazione. Ha scritto e realizzato numerosi corsi per privati condotti sia via skype, sia attraverso la NoExcuses Academy. Attivo anche nel mondo delle aziende, ha collaborato con più di cinquanta imprese che hanno deciso di affidarsi alla filosofia No Excuses attraverso corsi ed eventi. Massimiliano Sechi nasce nel 1986 con una grave malformazione chiamata focomelia che impedisce il completo sviluppo degli arti inferiori e superiori. Costretto fin da piccolo sulla sedia a rotelle ha un solo obiettivo: riuscire a diventare indipendente. Inizia così un percorso che lo porta a mangiare, guidare, praticare sport e in generale vivere il quotidiano in totale autonomia.

A 14 anni la separazione dei genitori lo fa cadere in uno stato di grave depressione, che cerca di combattere dedicando la sua vita al mondo dei videogiochi. Un traguardo che lo convince a trasformare la propria esistenza. Massimiliano oggi è Life & Business Coach.

Oltre ad avere un Master in Programmazione Neuro-Linguistica, è insegnante di Yoga della Risata e Campione mondiale di Mappe Mentali. Tramite la sua Onlus lavora sul tema della diversità, facilitando l’integrazione di persone affette da disabilità e rendendo questo un dono per chi le circonda.

