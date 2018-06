Martone (Lega): “Dopo Pontida nuova sede nel capoluogo”

“Posso tranquillamente confermare che grazie soprattutto all’interessamento e all’impegno del nostro Coordinatore Provinciale Aida Romagnuolo, la settimana prossima, appena rientrati dall’evento di Pontida, faremo l’inaugurazione della sede della Lega nel nostro capoluogo regionale. Infatti, in Via Monfalcone a Campobasso, verrà inaugurata la sede della Lega che ospiterà sia il Coordinamento Provinciale che quello cittadino e che verrà intitolata, su proposta di Aida Romagnuolo, all’ideologo Gianfranco Miglio. Un ulteriore e importante momento per la presenza e la crescita del nostro partito nella città di Campobasso, senza dimenticare che proprio nel nostro Capoluogo siamo il primo partito del centrodestra”.

E’ quanto dichiarato da Sergio Martone, coordinatore cittadino della Lega di Campobasso. “Il nostro obiettivo, ha continuato Martone, è quello di tenere la sede sempre aperta, deve diventare una fucina di incontri e rappresentare la luogo di incontro di tutti i cittadini, di tutti i simpatizzanti, gli attivisti e gli amministratori che condividono il nostro progetto per una Campobasso migliore e una Regione migliore. Il primo obiettivo del nostro coordinatore provinciale Aida Romagnuolo, ha continuato Martone, è stato quello di garantire a tutti gli iscritti e a tutti i dirigenti della Lega, di poter usufruire d uno spazio dove confrontarsi, dove elaborare le strategie del partito, organizzare eventi, discutere dei problemi del territorio, proporre come far uscire Campobasso dall’oscurantismo e ridare alla città il ruolo centrale che merita. Voglio ancora ribadire, ha concluso Martone, che la nostra sezione sarà ed è già aperta a tutti, a tutti coloro che si sono impegnati e vogliono continuare ad impegnarsi per far crescere la Lega nel Molise, insomma la nostra porta resta aperta”.

