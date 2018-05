Marina di Montenero, riparte la raccolta di prossimità

La società Tekneko comunica che a partire da mercoledì 30 maggio sarà ripristinato il servizio della “raccolta di prossimità” dei rifiuti presso la Marina di Montenero di Bisaccia.

Nei prossimi giorni, inoltre, l’Amministrazione comunale attiverà i controlli ambientali sul territorio, al fine di verificare il corretto conferimento da parte degli utenti e per scongiurare l’eventuale fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti in aree non idonee.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp