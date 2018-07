Mare Sicuro 2018, Capitaneria di Porto impegnata nel fine settimana

Nella giornata di ieri i militari della Capitaneria di Porto di Termoli sono stati impegnati nello svolgimento di tutte le attività operative connesse con l’operazione Mare Sicuro 2018, da poco avviata. Gli interventi hanno riguardato sia quelli in materia di tutela ambientale sia quelli volti a salvaguardare la vita umana in mare.

Intorno alle ore 14 un cittadino segnalava la fuoriuscita da una canalina, in località Petacciato, di un flusso d’acqua di colore inusuale che ha condotto i militari della Guardia Costiera ad effettuare i previsti campionamenti che saranno sottoposti all’attenzione della competente ARPA. Qualche ora dopo si svolgeva un altro intervento ambientale questa volta verificatosi per la presenza di un fusto metallico, all’interno del quale non vi era nulla, nel tratto di spiaggia libera antistante la stazione di servizio Esso, litorale nord di Termoli Nord, prontamente isolato in attesa dello smaltimento da parte degli Enti competenti.