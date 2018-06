‘Mare Nostrum’, in Molise illegalità sotto controllo

CAMPOBASSO. Con l’inizio dell’estate giunge puntuale il dossier ‘Mare Nostrum’ di Legambiente che valuta lo stato di salute della costa italiana registrando gli illeciti sanzionati dalle forze dell’ordine. Rifiuti, scarichi inquinanti, abusivismo edilizio, ma anche invadenza degli stabilimenti balneari che, di fatto, rendono inaccessibili interi tratti di mare, ma anche pesca di frodo e diportisti che pericolosamente non rispettano il codice di navigazione. Quasi il 50% dei reati si concentra nelle quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa (Campania, Puglia, Sicilia e Calabria), che insieme al Lazio sono anche quelle che dominano la classifica nazionale. La nostra regione con 217 infrazioni accertate (pari all’1,3% del totale) si pone all’ultimo posto nella classifica che vede in testa la Campania: nel 2017 sono state 177 le persone denunciate o arrestate e 22 i sequestri effettuati. Eppure la ridotta dimensione della nostra costa porta proprio il Molise al primo posto (scalzando la Campania) se si valuta, invece, il numero di reati per chilometro di costa (35,4 chilometri), sommando ben 6,1 reati a chilometro (erano 5,8 nel 2017).

Nella classifica dell’illegalità nel ciclo dei rifiuti nelle regioni costiere che vede 15 regioni, il Molise si trova al 14° posto, prima del Friuli Venezia Giulia. Sono 147 le infrazioni accertate pari al 2,4% del totale: 107 le persone denunciate mentre 20 sono stati i sequestri.

Per quel che concerne la pesca di frodo, alla luce delle inchieste e dei dati raccolti in questo lavoro, il nostro mare appare un campo di battaglia. Nel 2017, infatti, sono stati 4.712 i reati accertati, cifra quasi identica all’anno precedente (quando erano stati 4.706), 4.558 le persone denunciate e arrestate e 459 gli interventi di sequestro, che hanno bloccato 7.020 attrezzi e reti illegali e più di 189 metri di spadare killer. Sicilia, Puglia, Liguria e Lazio guidano la classifica: Molise e Basilicata la chiudono. Le infrazioni accertate sulla costa molisana nel 2017 sono state 54 pari all’1,1% del totale: 54 le persone denunciate e nessun sequestro. Anche per quantità di prodotti ittici sequestrati il Molise occupa l’ultimo posto nella classifica con soli 928 chili, a fronte delle 118 tonnellate del Veneto o le 82 della Sicilia.

Mentre l’edilizia senza regole è una piaga di cui il nostro Paese stenta a liberarsi e che fa orribile mostra di sé lungo i litorali più belli. “La politica clientelare – affermano da Legambiente – cerca ancora di sanare le case abusive, si demolisce poco o nulla e si condanna all’isolamento e alla sconfitta elettorale i pochi sindaci che lo fanno.” Anche per questa tipologia di reato la classifica di Legambiente ci pone all’ultimo posto con una sola infrazione accertata nel 2017.

La navigazione fuorilegge. Motoscafi e moto scooter sono i principali imputati: solcano le onde introducendosi in aree off limits di delicati ecosistemi, come quelli delle aree marine protette, oppure navigano troppo vicino alla costa, mettendo in serio pericolo la vita di inconsapevoli bagnanti. A svettare in questa classifica c’è la Liguria, che con 403 infrazioni accertate, detiene il 13,8% del totale. Seconda a stretta misura è l’onnipresente Campania, con il 13,3%, e terzo è il Lazio con il 12,4% e il record di sequestri, ben 226. Penultima regione nella classifica ancora una volta il Molise con 15 infrazioni accertate pari all’0,5% del totale. Ultima la Basilicata con 0 infrazioni.

Intanto è iniziato da Chiavari in Liguria il lungo viaggio che la Goletta Verde di Legambiente che, come ogni anno, intraprenderà lungo le coste italiane. Il suo passaggio a Termoli è in programma il 28 e 29 luglio: solo allora potremmo conoscere meglio i dati delle acque molisane, anche alla luce delle problematiche emerse con il depuratore della città adriatica e dello stato di salute delle foci dei fiumi Biferno e Trigno.

