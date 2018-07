Marchionne in gravi condizioni lascia Fca, il saluto dei lavoratori Fiat di Termoli

TERMOLI. Con di una nota di questa mattina, domenica 22 luglio, la Segreteria Territoriale Uilm- Uil di Termoli, a nome dei tanti i lavoratori della più grande realtà produttiva del Molise, (dello stabilimento Fca di Termoli), esprime il proprio ringraziamento al manager che 14 anni fa arrivò in azienda in uno dei momenti più bui per la Fiat riportandola ad essere oggi il settimo produttore di autoveicoli al mondo.

E’ ufficiale dunque l’addio del dott. Marchionne alla guida del gruppo Fca, “Ci spiace per l’accelerazione con cui è uscito di scena – dicono dalla Uilm-Uil di Termoli – dovuto alle sue condizioni di salute. Marchionne resterà un riferimento per i tanti dipendenti che quotidianamente varcano i cancelli degli stabilimenti Fiat in giro per il mondo. Al nuovo A.D. Manley – conclude la nota – vanno gli Auguri di buon lavoro con l’auspicio che Termoli continui ad essere un polo di eccellenza della meccanica all’interno del gruppo Fca.”

