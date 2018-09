Manovra choc di un autobus lungo la Tangenziale Nord, l’indignazione della Rete

CAMPOBASSO

Un pullman di traverso, nel bel mezzo della carreggiata, lungo la Tangenziale Nord che porta allo Stadio (Rivolo). La foto postata sui social ha fatto subito il giro web destando lo sconcerto di tutti. Non è dato sapere se il pullman abbia azzardato una manovra contromano o, per qualche motivo, sia stato costretto a girarsi. Un fatto è certo, si è trattato sicuramente di una manovra pericolosa che poteva mettere in serio pericolo chiunque in quel momento si trovasse a transitare lungo la strada, dove il più delle volte si viaggia anche ad una velocità sostenuta essendo a scorrimento veloce. Sempre nella foto si vede chiaramente un’auto sopraggiungere, ma che fortunatamente sembra si sia accorta in tempo dell’ostacolo nel bel mezzo della carreggiata.

Foto Facebook