Mancini diserta i comizi: “Questo centrodestra non avrà i nostri voti”

Al comizio di chiusura del centrodestra non c’era Giovancarmine Mancini, leader di Alleanza per il Futuro e dei Sovranisti. E’ lui stesso a spiegarne i motivi.

“Sono stato volutamente assente alle chiusure della campagna elettorale del centro Destra. Non perché non sia più di Destra. Anzi di più. Semplicemente perché alcuni personaggi che fintamente si dichiarano appartenenti alla nostra area e che hanno distrutto la nostra regione non meritano la mia e la nostra presenza. Giammai il nostro voto. A martedì…per le regionali. Dove si vota sul serio. Vi abbraccio tutti. Più forte del solito”.

