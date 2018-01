Mammografia gratuita presso la Casa della Salute di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Fino al 30 gennaio prossimo tutte le donne residenti in Molise comprese nella fascia di età tra i 50 e i 70 anni, potranno recarsi presso la stazione mobile situata nell’area della Casa della Salute (ex poliambulatorio) di Montenero di Bisaccia, per effettuare uno screening mammografico gratuito. Le mammografie potranno essere effettuate – purché non si sia già effettuato l’esame nell’arco dell’anno precedente – dietro presentazione della tessera sanitaria dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 13 e dalle 14 alle 16.

