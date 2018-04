Maltempo, strade imbiancate dalla grandine e traffico in tilt a Campobasso e dintorni (FOTO E VIDEO)

Il sole di questi giorni sembra aver ceduto il posto alla grandine che in queste ore sta interessando Campobasso e comuni limitrofi. In particolare, i nostri lettori ci hanno segnalato diverse difficoltà nella circolazione lungo le principali arterie stradali a causa della pioggia di ghiaccio abbattutasi in queste ore. Diversi i chicchi, anche di una certa grandezza, che hanno coperto buona parte della carreggiata contribuendo a rallentare il traffico in numerose zone.

Foto e video dei nostri lettori

