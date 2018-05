Maltempo. Pioggia incessante, diversi gli allagamenti ad Isernia

ISERNIA. La forte pioggia abbattutasi sul capoluogo di provincia nel pomeriggio di oggi ha causato disagi in città. Numerose sono state le telefonate giunte al centralino dei Vigili del fuoco per segnalare allagamenti in diverse zone del centro abitato. L’intervento più significativo, che ha visto in azione gli uomini del Comando provinciale di contrada Rio, si è verificato presso il cavalcavia di corso Risorgimento situato nella zona di Isernia Nord. Qui i vigili hanno dovuto lavorare per far defluire l’acqua accumulatasi lungo la carreggiata. Infiltrazioni sono state, inoltre, segnalate nell’edificio che ospita il liceo Scientifico, sempre in corso Risorgimento. Sul posto presente il personale dell’istituto per il ripristino degli ambienti.

Foto Facebook

