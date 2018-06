Maltempo, piccola frana invade un tratto della Tangenziale

CAMPOBASSO. La pioggia incessante che si è abbattuta sul capoluogo in queste ore ha provocato diversi disagi alla circolazione. Non ultimo il tratto in prossimità del ponte lungo la Tangenziale alle spalle della Facoltà di Agraria. Alcuni ciottoli e parte del terreno hanno invaso la carreggiata, probabilmente trasportati dall’acqua. Sul posto un’auto della Municipale, intervenuta per agevolare la circolazione e segnalare eventuali pericoli ai veicoli in transito.

