Maltempo, la Protezione civile dirama l’allerta “arancione”

Per domani, 26 agosto, è stata diramata l’allerta “arancione” sulla fascia litoranea del Molise per criticità idrogeologica e temporali. L’avviso, emanato dalla Protezione civile regionale, parla di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati, fino a elevati. Sul resto della regione lo stato di allerta è ‘giallo’. I fenomeni, secondo gli esperti, saranno in attenuazione dalla tarda serata.

