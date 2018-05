Maltempo. Crolla controsoffitto della CGIL a Campobasso (FOTO)

CAMPOBASSO. Allagata anche la sede della Cgil in via Mosca a Campobasso. Risultano gravi danni all’interno a seguito del crollo della controsoffittatura. Fortunatamente, il crollo è avvenuto all’interno di una stanza di archivio dove non era presente nessuno. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp