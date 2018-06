Maltempo, ancora forti disagi in via San Antonio dei Lazzari

CAMPOBASSO. A niente sono servite le pietre messe a copertura di una vera e propria voragine che si è aperta qualche tempo fa a via San Antonio dei Lazzari a Campobasso. La pioggia incessante che sta cadendo in queste ore ha spodestato le pietre contribuendo a riparire la buca che non è l’unico problema in zona. Alcuni residenti, infatti, lamentano l’esistenza di quella che oramai si è trasformata in una fogna a cielo aperto a seguito della rottura di alcune tubature dell’acqua sotto il manto stradale contribuendo a creare una pozza d’acqua proprio all’ingresso della sede dei Vigili del fuoco. Sul posto i vigili urbani per regolare il traffico in tilt.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp