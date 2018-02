Maltempo, allagamenti e frane in tutta la regione (FOTO)

A causa del maltempo, caratterizzato da forti piogge, questa mattina erano diversi gli allagamenti nel comune matesino. Segnalazioni sono arrivate soprattutto dalle frazioni ma anche dal centro cittadino dove alcuni cittadini hanno lamentato canali e caditoie ostruite. “Non esistono più fossi per far fluire l’acqua e queste sono le conseguenze” – commenta un cittadino. Ma la situazione più preoccupante, ieri mattina, era nei pressi del torrente Rio, lungo la strada provinciale che da Bojano conduce a Monteverde e anche a Colle d’Anchise e Spinete. Una problematica, quella del torrente segnalata più volte anche dall’associazione Falco che negli anni scorsi aveva promosso anche una petizione. Il torrente Rio nasce a Santa Maria del Molise e lungo il suo tragitto, fino all’immissione nel fiume Biferno, raccoglie tutti i corsi d’acqua provenienti dai territori della vallata matesina. “Ogni volta che le piogge sono abbondanti – spiegano alcuni cittadini della zona – la problematica si ripresenta. Occorre individuare una soluzione”. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale, che hanno monitorato costantemente la situazione.

***

Le violente e incessanti piogge delle ultime ora, che non hanno dato tregua al territorio molisano, hanno provocato numerosi danni anche sul territorio comunale di Pettoranello del Molise. Qui, soprattutto nella zona produttiva, a causa dello straripamento improvviso del fiume Carpino, alcuni capannoni sono stati completamente invasi ed allagati dall’acqua. Come si può evincere dalle foto, i piazzali ed i capannoni di alcune importanti realtà industriali sono stati allagati dallo straripamento del fiume. Diversi i danni per gli imprenditori del posto che sperano nel miglioramento delle condizioni meteo per poter liberare le loro attività dall’acqua che ha arrecato diversi danni anche ai macchinari produttivi. E, dopo l’allagamento della zona industriale di Pettoranello del Molise, il sindaco Andrea Nini ha detto: ”Come ogni anno, a seguito delle copiose piogge, lo straripamento del fiume Carpino provocal’allagamento di gran parte della zona industriale di Pettoranello causando ingenti danni alle imprese che con grande coraggio e forza di volontà continuano a investire sul territorio. La situazione è insostenibile, numerose sono state le segnalazioni fatte in questi anni alla Regione Molise (competente sulle acque fluviali) e per conoscenza alla Protezione Civile regionale e alla Prefettura di Isernia e,dopo mille promesse, nulla di fatto. Eppure basterebbe una bonifica dell’alveo fluviale del Carpino per risolvere definitivamente la problematica. Il territorio ha bisogno di un segnale urgente da parte delle istituzioni, non si può più aspettare”.

