Malessere per gli alunni dell’asilo: sospeso il servizio di mensa scolastica

Una nottata in bianco accompagnata da mal di pancia per un gruppo di piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia di Frosolone. Per oltre una decina degli iscritti dell’asilo del paese, i sintomi si sarebbero verificati con le stesse modalità e nello stesso arco temporale.

Tra le possibilità c’è la probabilità che il malessere sia attribuibile a un virus, ma non è stata esclusa, al momento, l’ipotesi che in qualche modo gli episodi registrati possano essere messi in correlazione con gli alimenti consumati nella mensa scolastica. Servizio che viene gestito dal Comune di Frosolone, sicché alcune delle mamme dei piccoli alunni hanno deciso di rivolgersi al sindaco, Giovanni Cardegna, per segnalare la cosa e cercare di capire quali possano essere le cause alla base del malessere. Il menu della mensa preso in considerazione prevedeva un pasto composto da pasta e fagioli, bastoncini di pesce e contorno di mais: cibi abitualmente serviti sulla tavola della scuola dell’Infanzia. In ogni caso, ora ci si sta muovendo per capire se si sia trattato di episodi legati ad altre cause, o se in qualche modo possano essere legati al menu. Per mera precauzione, quindi, il primo cittadino di Frosolone ha deciso di sospendere il servizio mensa dell’asilo per la giornata di oggi. Ciò allo scopo di consentire alla Asl, informata della questione, di effettuare le verifiche necessarie.

