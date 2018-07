Maggioranza, Moscato in pole per la carica di capogruppo

Isernia, dopo l’abbondono del gruppo consiliare ‘Isernia in comune’ da parte del capogruppo Tonino Antenucci’, passato dall’altro lato dello schieramento aderendo alla squadra di minoranza ‘Isernia Migliore, fondata dall’assessore regionale Roberto Di Baggio, la formazione di riferimento del sindaco Giacomo d’Apollonio dovrà sostituire la figura mancante. E trovare un nuovo capogruppo. Una situazione imprevista che ha portato gli esponenti di ‘Isernia in Comune’ a riunirsi, in questi ultimi giorni, per ragionare sul da farsi. Al momento non ci sono certezze, ma i rumors, riportati anche da un organo d’informazione on line, fanno riferimento a un nome in particolare. Si tratta di quello di Nicola Moscato, giovane consigliere comunale che di recente ha ricevuto la delega allo Sviluppo locale e Cittadinanza attiva. L’avvocato, nel corso del mandato, ha dimostrato di svolgere il proprio ruolo di amministratore prestando particolare attenzione alle istanze provenienti dalla cittadinanza, con un’attenzione particolare alle comunicazioni attraverso i social network. Facendosi spesso carico di svolgere la funzione di tramite tra l’utenza e la macchina amministrativa. Al momento si tratta di un’indiscrezione, e novità ufficiali potrebbero giungere nei prossimi giorni. Così come novità sono attese anche circa la rimodulazione delle deleghe in seno alla giunta municipale. Ipotesi, questa, non esclusa dallo stesso sindaco d’Apollonio, che ha spiegato di stare valutando tale possibilità.

