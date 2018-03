M5S. Votazione in corso per Regionarie. Federico: “Scegliete secondo coscienza”

Oggi, martedì 6 marzo, alle 10, si sono aperte le votazioni per le Regionarie del Movimento 5 Stelle. Gli attivisti del Molise e del Friuli Venezia Giulia possono accedere alla piattaforma ‘Rousseau’ e scegliere i candidati che formeranno la lista pentastellata in vista delle prossime Regionali.

Dopo il successo riscontrato in occasione delle Politiche da Nord a Sud della penisola e in particolare in Molise, con ben 4 candidati eletti su cinque in Parlamento, i pentastellati sono già al lavoro in vista del 22 aprile.

In particolare, gli attivisti molisani con un clic avranno la possibilità di selezionare 20 candidati Consiglieri e al termine della votazione i 5 più votati potranno aspirare a diventare governatore.

Sarà possibile votare online fino alle 19 di questa sera.

Intanto, i neo eletti pentastellati invitano gli iscritti al Movimento a partecipare alla consultazione “con coscienza e non secondo conoscenze o suggerimenti”, afferma Antonio Federico in un post sul suo profilo Facebook.

Ancora più incisivo, invece, Fabrizio Ortis: “Oggi in Molise sono aperte le consultazioni su ROUSSEAU per la selezione dei cittadini che andranno a concorrere alle prossime Regionali.

Non vi dico per chi voterò, ma vi dico per chi non voterò: non voterò per chi mi chiederà il voto, non voterò per chi è andato in giro in questi giorni a chiedere voti e soprattutto NON VOTERO’ per quelli che hanno millantato l’appoggio da parte di noi portavoce.

Il MoVimento 5 Stelle – conclude il neo senatore – è prima di tutto etica e responsabilità, se siete stati contatti da persone che vi hanno chiesto voti in stile Democrazia Cristiana, segnalateceli e – assolutamente – NON LI VOTATE!”.

